Ruimen nertsenbedrijven uitgesteld wegens bezwaar Animal Rights

Het ruimen van nertsenhouderijen met besmette dieren kan vrijdag nog niet beginnen, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Animal Rights maakt bezwaar en vroeg de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om de ruimingen te schorsen.

De zaak dient maandag in het Paleis van Justitie in Den Haag. Het is niet mogelijk dit eerder te doen. Daarom heeft de voorzieningenrechter de ruimingen voorlopig enkele dagen verboden.

Het CBb meldde dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit niet in staat was donderdag al een volledig dossier in te sturen. De betrokken bedrijven bleken door de minister zelfs nog niet te zijn geïnformeerd. Om de partijen voldoende voorbereidingstijd te geven en te verzekeren dat de zitting van maandag nog zin heeft is de ruiming van bedrijven met nertsen die met het coronavirus zijn besmet vrijdag nog niet toegestaan.