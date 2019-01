Ruim zes jaar geëist voor gewapende overval

Tegen zeven verdachten van een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam zijn voor de rechtbank in de hoofdstad celstraffen tot ruim zes jaar (74 maanden) geëist. Bij de overval in 2016 werden dure horloges van merken als Cartier en Montblanc met een waarde van ruim 300.000 euro buitgemaakt.

De onherkenbare witte bestelbus werd door de overvallers opgewacht en overvallen. Volgens het Openbaar Ministerie zat de nu 28-jarige bestuurder van de bus in het complot. Nadat de buit uit het busje was gehaald, werd die in brand gestoken, terwijl de chauffeur en de bijrijder er nog in zaten.

Bij een huiszoeking zijn lege Cartier-dozen en echtheidscertificaten gevonden. In totaal heeft het OM acht verdachten in beeld. De zaak tegen een van hen dient volgende week.

Volgens de officier van justitie hebben de verdachten op intimiderende manier de bijrijder bedreigd, van zijn vrijheid beroofd en zijn leven in gevaar gebracht door het busje in brand te steken terwijl de chauffeur en hij er nog in zaten.

De uitspraak is op 7 maart.