Na afloop van het boerenprotest in Den Haag en Leidschendam zijn boeren met hun trekker over de snelweg gereden. De politie in Amersfoort meldt dat ze ruim twintig boeren daarvoor heeft beboet.

De boeren reden met hun tractor over de A28 en kwamen uit de richting van Utrecht. Ze zijn bij Amersfoort door de politie van de snelweg begeleid en staande gehouden.