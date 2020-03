Ruim twee dagen respijt voor gestrande reizigers in Marokko

Reizigers die vastzitten in Marokko hebben nog tot zondagmiddag 12.00 uur om een plek te vinden op een vlucht terug naar Nederland. Dat meldt de Nederlandse ambassadeur in het Noord-Afrikaanse land. Marokko wilde eerst vanaf donderdagavond laat geen vliegtuigen meer uit Nederland toelaten.

Luchtvaartmaatschappijen als Transavia en easyJet vliegen momenteel leeg naar Marokko om gestrande reizigers op te halen. „Voor duizenden mensen is dat ook al gelukt”, zegt ambassadeur Désirée Bonis. Er wordt volgens haar „dag en nacht aan gewerkt” om alle Nederlanders die dat willen naar huis te krijgen.

Behalve met rechtstreekse vluchten is het volgens Bonis ook mogelijk om via Belgische, Franse, Duitse en Britse luchthavens naar Nederland te komen. Als ook dat niet lukt, is er ook nog de boot naar Spanje.