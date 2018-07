Ruim tien honden gaan Koen zoeken

De Italiaanse politie heeft toestemming gegeven om vanuit Nederland honden in te zetten in de zoektocht naar Koen van zeventien uit Soest. Dat laat een woordvoerder van de familie weten. De jongen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was, na een avond stappen met vrienden.

Vanuit Nederland is al een vrijwilliger van Dutch Rescue Dogs met een zoekhond onderweg naar Italië. Hij wordt zondagavond daar verwacht. Op korte termijn reist ook een team met elf honden van Stichting Reddingshonden RHWW af naar Italië.

Zoekhonden werken anders dan speurhonden, die geursporen volgen. Zoekhonden kunnen worden ingezet als de geursporen door de hitte zijn verwaaid, bijvoorbeeld in een gebied met bossen en sloten.

De zoektocht naar Koen richt zich zondag op camping annex vakantiepark Gasparina langs het Gardameer. De politie zoekt er langs het water, na een melding van een getuige die in dat park werkt. Deze vrouw zegt dat ze Koen en een meisje met halflang haar heeft gezien toen ze vrijdagochtend vroeg van haar werk terugkwam. Vermoedelijk is hij met het meisje langs het strand gelopen om haar terug te brengen naar haar camping Lido. Daarna zou hij mogelijk via de weg koers hebben gezet naar zijn eigen camping, Eurocamping Pacengo.

Volgens een woordvoerder van de familie zijn er vermoedens wie het meisje is en wordt er geprobeerd contact met haar te krijgen.