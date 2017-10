Ruim jaar cel voor Michael Heemels

De rechtbank in Maastricht heeft ex-PVV-er Michael Heemels dinsdag veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk.

Volgens de rechtbank heeft Heemels als voorzitter van de Limburgse PVV-Statenfractie zo’n 177.000 euro achterover gedrukt. Dat bedrag was gemeenschapsgeld, bedoeld voor de Statenfractie van de PVV. Inclusief accountantskosten moet Heemels ruim 183.000 euro terugbetalen.

Heemels verduisterde het geld tussen 2012 en 2016 en maakte valse facturen om ontdekking te voorkomen De PVV ontdekte in 2016 onregelmatigheden in de kas. Daarop trad Heemels af als Statenlid en bekende hij de fraude deels. Het geld komt van de provincie en is bedoeld ter ondersteuning van de Statenfractie. Limburg eist de 177.000 euro dan ook terug van de PVV, omdat het voor andere doeleinden dan voor fractiewerk is benut.