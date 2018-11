Twee broers hebben bij het Brabantse Berlicum ruim honderd Romeinse munten gevonden. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten weten, nadat ze eerst langdurig onderzoek had gedaan naar de achtergrond van de vondst en ook om te ontdekken of de bodem nog meer interessants bevatte. Wim en Nico van Schaijk troffen de munten een jaar geleden al aan met hun metaaldetector.

De Van Schaijks deden hun vondst vlakbij de Aa ter hoogte van Berlicum (gemeente Sint-Michielsgestel). Het gaat om vier zilveren denarii en 103 voornamelijk bronzen sestertii en assen. Deskundige Liesbeth Claes stelde vast dat ze zijn geslagen in het tijdvak van de regeerperiode van keizer Vespasianus (69 na Chr.) tot aan die van keizer Marcus Aurelius (180 na Chr.).

Het is duidelijk dat de munten lang in een natte omgeving hebben gelegen. Het vermoeden is gerezen dat Romeinen ze bij een oversteekplaats in het water wierpen als een soort offertje om een veilige oversteek over de rivier af te smeken.

Op de plek waar ze werden gevonden, is verder wat aardewerk opgedoken. Er wordt verder onderzoek naar de munten gedaan. Hun bestemming moet nog worden vastgesteld.