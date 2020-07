Ruim honderd coronapatiënten nog in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten dat nog in een ziekenhuis ligt, is gedaald van 151 naar 123. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). „De daling is een zeer gunstig teken en geeft ruimte aan de reguliere zorg”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Van de 123 liggen 20 op de intensive care. Dat zijn er vijf minder dan op donderdag. Verpleegafdelingen behandelen 103 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een dag eerder waren dat er 126.

Op de intensive cares liggen ook 587 mensen met overige aandoeningen, eentje meer dan op donderdag. Dat betekent dat intensivisten in totaal 607 mensen behandelen. Het aantal patiënten op de intensive cares schommelt al ongeveer een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden 900 mensen op een ic-bed liggen.