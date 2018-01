Ruim helft vrouwen ervaart ongewenst seksueel gedrag

Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (53 procent) is weleens ongewenst gezoend of seksueel aangeraakt of heeft ervaring met ernstiger vormen van seksueel geweld. Bij de mannen geldt dat voor bijna 20 procent.

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde monitor seksuele gezondheid 2017 van kenniscentrum Rutgers. Aan het onderzoek, dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd, deden 17.000 Nederlanders van 18 tot 80 jaar oud mee. Daarvan was ruim 11 procent „zeer christelijk.”

Zo’n 70 procent van de ondervraagden vindt dat abortus altijd mogelijk moet zijn wanneer een vrouw dat wil. Minder dan 15 procent van de mensen noemt abortus moord. Wachten met seksuele gemeenschap tot het huwelijk lijkt steeds minder voor te komen: 84 procent van de ondervraagden vindt het niet verkeerd om voor het huwelijk seks te hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 70 procent van de mensen homoseksualiteit normaal vindt.

Bijna alle respondenten zijn gelukkig met hun partner. Sommigen, 2 procent van de mannen en 3 procent van de vrouwen, denken er weleens over de relatie te verbreken.

Over het algemeen blijken Nederlanders tevreden te zijn over hun seksuele relatie. Ruim 92 procent van de mannen en driekwart van de vrouwen geniet doorgaans „erg” van seksuele gemeenschap, zo zeggen ze zelf. Als mensen ontevreden zijn, ligt dat meestal niet aan de kwaliteit van hun seksuele relatie, maar aan de frequentie.

Leeftijd en gezondheid bepalen hoe seksueel actief de Nederlander is. Van de mensen met een partner hebben de 25- tot en met 39-jarigen het vaakst gemeenschap: 85 procent van hen in ieder geval één keer in het afgelopen halfjaar. Onder zeventigplussers met een partner was dat bijna twee derde.

De anticonceptiepil is in Nederland al sinds jaren het meest gebruikte anticonceptiemiddel. Vooral jonge vrouwen maken hier gebruik van: 63 procent van de seksueel actieve vrouwen van 18 tot en met 24 gebruikt de pil.

Uit de monitor blijkt ook dat een kwart van de homo- en biseksuele mannen het afgelopen jaar is uitgescholden vanwege zijn seksuele oriëntatie, datzelfde geldt voor 15 procent van de lesbische en de biseksuele vrouwen.