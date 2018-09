Ruim een miljoen bezoekers open monumenten

Ruim een miljoen mensen zijn er afgelopen weekeind een monument in ons land komen bezoeken. Er waren er vijfduizend opengesteld voor de zogeheten Open Monumentendag. Het was de 32e editie en die had als thema ‘In Europa’. Daarmee werd aangesloten op het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Opvallend was tijdens deze editie volgens de organisatie dat ook dit jaar weer meer gezinnen met jonge kinderen, jongeren, en bezoekers van buiten de eigen gemeente op de monumenten afkwamen. Ook het aantal toeristen die belangstelling toonden voor de opengestelde monumenten was groot.

De meeste bezoekers kwamen naar Amsterdam (40.000). Daar was de Burgemeesterswoning aan de Herengracht een trekpleister evenals de Synagoge aan de Gerard Doustraat. In Utrecht was de Cromhoutkazerne, voor het eerst opengesteld, zeer populair. In Rotterdam kwamen de mensen af op het HAKA-gebouw en het herenhuis Jonge Buskens aan de Schiekade. Andere uitschieters dit jaar waren de Hortus Botanicus in Leiden met 6100 bezoekers, de Pieterskerk in Leiden met 5900 bezoekers en de Nieuwe Kerk in Delft met 6000 bezoekers.

Ook voormalig radiozendstation Radio Kootwijk scoorde hoog met ruim 3.500 bezoekers en de Muur van Mussert in Ede was een grote trekpleister met 1500 bezoekers.