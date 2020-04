‘Ruim een miljard nodig voor een coronaproof ov’

Als Nederland langzaam van het slot gaat en de 1,5 metersamenleving in stand blijft, heeft dat grote consequenties voor het openbaar vervoer. Voorzitter Pedro Peters van branchevereniging OVNL geeft in De Telegraaf aan dat het de gemeenschap veel geld gaat kosten om de regels te kunnen handhaven.

Als in het openbaar vervoer de 1,5 meterafstandregel blijft gelden, kan hooguit 20 tot 25 procent van het normale aantal reizigers mee in trein, bus, tram en metro. „Als dat de norm de komende maanden is, moeten de overheden dit jaar ten minste 1,2 miljard euro bijpassen”, zegt Peters tegen de krant.

De problemen zullen vooral ontstaan als de samenleving weer op gang komt. „Nu reist ongeveer 10 procent van wat Nederland gewend is, voor zorg, nood en werk. Als bijvoorbeeld studenten, forenzen en pretreizigers weer het ov mogen pakken, krijgen we grote problemen met de beschikbare veilige ruimte.”

„NS, stads- en streekvervoerders trekken hierin één lijn”, zegt Peters. „Zelfs bij een maximale 1,5 meterbezetting zullen veel meer boa’s ingezet moeten worden om de vereiste afstand bij in- en uitstappen, op de perrons en in de vervoermiddelen te handhaven. Anders wordt het chaos”