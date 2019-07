Ruim duizend Vierdaagselopers haken af

De 103e Vierdaagse is 1111 wandelaars op de derde dag te veel geworden. Zij zijn donderdag niet meer gestart of onderweg uitgevallen. Aan de feestelijke intocht over de Via Gladiola in Nijmegen doen vrijdag 41.580 lopers mee. De Vierdaagse startte dinsdag met 44.702 deelnemers, aldus de organisatie.

De prestatiemars verloopt dit jaar vlekkeloos volgens marsleider Henny Sackers. „Op de eerste drie dagen nergens grote problemen onderweg en fantastische weersomstandigheden. Vrijdag wordt het wat warmer, maar geen reden om het hitteprotocol uit de kast te halen.” De meteorologische dienst verwacht dat het tijdens de intocht ruim 25 graden zal zijn met kans op een bui.

Het Vierdaagselegioen loopt op de laatste dag naar Cuijk in Brabant. Daar steken ze via een speciaal door Defensie aangelegde pontonbrug de Maas over en gaan terug naar Nijmegen. Voor de 6000 militaire lopers is de mars afgelopen aan het begin van de Sint Annastraat ofwel Via Gladiola. De militairen kleden zich daar om in gala-uniform en doen zo mee aan de laatste kilometers. Op de eretribune haalt onder andere defensieminister Ank Bijleveld ze in.