„Ruim de helft van alle talen is stervende”

Iets meer dan de helft (ongeveer 3660) van alle nu levende talen in de wereld, wordt bedreigd, is stervende of zo goed als dood. Dat concluderen taalwetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in een onderzoek.

Volgens de onderzoekers zijn ongeveer 600 talen bijna uitgestorven. Zij worden alleen nog af en toe gesproken door de generatie van grootouders. Zo’n 950 bedreigde talen worden nog wel ook door kinderen gesproken, maar het aandeel wordt wel steeds kleiner. „Als deze ontwikkeling niet wordt omgekeerd, zullen ook die talen uitsterven”, waarschuwt taalkundige Frank Seifart.

Een „bijzonder dramatisch voorbeeld” van stervende talen is volgens hem Resigaro in het Amazonegebied, dat nog maar door één persoon gesproken wordt. ,,Dalabon in Australië wordt nog maar door minder dan tien oorspronkelijke bewoners gesproken. In Europa zijn Sorbisch in Duitsland en Iers volgens hem voorbeelden van bedreigde taalsoorten.