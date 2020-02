‘Ruim aandacht op school voor slavernij en kolonialisme’

In het materiaal voor geschiedenisonderwijs op de middelbare school is „veel” aandacht voor slavernij en kolonialisme. Dat concludeert het Historisch Nieuwsblad na eigen onderzoek.

Het tijdschrift bekeek naar eigen zeggen zeven verschillende lesmethoden voor vmbo, havo en vwo. Van alles wat daarin te berde wordt gebracht, gaat 9 procent over het kolonialisme en 4 procent over slavernij. 2 procent gaat over de Holocaust, berekende het blad.

„In het maatschappelijk debat over geschiedenis zijn kolonialisme en slavernij, vrouwen en wereldgeschiedenis de afgelopen jaren centraal komen te staan, en dat komt in de schoolboeken tot uiting. De auteurs volgen de discussies in de media en de wetenschap, en verwerken die in hun teksten en opdrachten”, stelt het blad vast.