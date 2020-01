Ruim 8600 euro binnen voor slachtoffers flatbrand Arnhem

Via doneeractie.nl is inmiddels ruim 8600 euro toegezegd aan de slachtoffers van de flatbrand in Arnhem. De actie is een initiatief van vrienden van de moeder (38) en dochter (8) die tijdens de jaarwisseling zwaargewond raakten door de flatbrand.

Ongeveer 450 mensen hebben tot dusver een bijdrage gegeven om het tweetal financieel te ondersteunen. De actie is zondag begonnen.

De 39-jarige vader en de 4-jarige zoon van het getroffen gezin kwamen om door de brand in de flat aan het Gelderseplein. Een bankstel in de hal vatte vlam, nadat daar vuurwerk op was gelegd.