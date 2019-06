Ruim 8 jaar cel voor moordpoging op advocate

Twee mannen die twee jaar geleden een advocate in haar kantoor neerstaken, moeten tot acht jaar en drie maanden de cel in. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de 22-jarige Yassine D. tot de hoogste straf voor medeplichtigheid aan de moordpoging. Zijn kompaan Marwan I. (23) kreeg acht jaar gevangenisstraf opgelegd. De steker zelf is tot nu toe uit handen van justitie gebleven.

Omer P. (23), die fungeerde als chauffeur, werd vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had dat ook gevraagd, omdat er onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid. De drie verdachten willen niet zeggen wie de steker was en wat het motief voor de steekpartij was.