Ruim 70 tips over Steenwijker moordzaak

De politie heeft in een week tijd ruim zeventig tips gekregen in de zaak van de moord op Halil Erol uit Steenwijk in 2010. In Opsporing Verzocht zei een woordvoerster van de politie dinsdagavond dat dat „best wel bijzonder” is.

Erol, toentertijd 34 jaar, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend gevonden in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man aangetroffen in een zak. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden. De tips gaan onder meer over de zak waarin hij was vervoerd, aldus de politie. Deze zak werd vorige week in het opsporingsprogramma getoond. Veel mensen herkennen de zak als een specifieke hoes van Ikea om stoelen in op te bergen.

In de zaak zijn op dit moment drie verdachten: een 44-jarige vrouw uit Meppel, de ex-vrouw van Erol uit Haarlem, en een man uit Meppel. De hoofdofficier van justitie van parket Oost Nederland heeft in 2010 een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. De beloning is nog steeds beschikbaar, aldus de woordvoerster.