Ruim 68.000 bezoekers op Open Huizen Dag

Ruim 68.000 mensen hebben zaterdag een kijkje genomen in een woning die te koop staat. Tijdens de NVM Open Huizen Dag openden ongeveer 11.700 huizenbezitters hun deur voor mogelijke kopers.

Tussen 11.00 uur en 15.00 uur konden de bezoekers bij de woningen terecht, waarbij de rondleidingen verzorgd werden door de huidige bewoners. „Het kopen van een woning is een van de grootste financiële beslissingen in iemands leven”, aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. „Het is logisch dat mensen zich daarom goed oriënteren voordat ze gaan bieden op dat nieuwe huis. Naast het vele zoeken online, is de NVM Open Huizen Dag een belangrijk moment in die zoektocht.”

Met de genoemde aantallen geïnteresseerden en de beschikbare woningen is de huizendag een onverminderd succes, vindt de NVM. „Het is een dag die enorm gewaardeerd wordt door kopers en door verkopers. Kort na deze dag zie je doorgaans ook een piek in de verkopen.”

Volgens Hoes is het nog altijd een goed moment om een eigen huis te kopen. „De rente is al laag en wordt mogelijk nog lager. Dat betekent dat je gunstig een nieuw huis kunt financieren. Dan kan je dus de volgende stap in jouw wooncarrière zetten of een vergelijkbare woning als de huidige kopen tegen lagere woonlasten.”

De belangstelling voor de Open Huizen Dag, die twee keer per jaar wordt gehouden, is wel afgenomen in de loop der jaren. Zo trok een open dag in maart 2010 bijvoorbeeld nog ongeveer 135.000 bezoekers en openden destijds 45.000 woningbezitters de deuren. Volgens de NVM komt dit door de krappe huizenmarkt, die ervoor zorgt dat het woningaanbod kleiner is.