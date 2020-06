Ruim 600 schademeldingen bij Interpolis na zomerstorm

Na de zomerstorm die afgelopen vrijdag vooral delen van het zuiden en zuidwesten van Nederland teisterde, zijn bij verzekeringsmaatschappij Interpolis 613 meldingen van stormschade binnengekomen. Het bedrijf meldde maandaf te verwachten dat het aantal claims de komende dagen nog iets oploopt.

De meeste meldingen (568) gaan over schade aan huizen. Daarnaast zijn de voertuigen van 45 autobezitters beschadigd door het plotselinge noodweer. Valkenswaard lijkt de plaats te zijn die het hardst is getroffen. Er kwamen vanuit die gemeente 110 schademeldingen. Ook uit Tilburg kwamen tientallen meldingen.

De meeste schades (60 procent) zijn het gevolg van neerslag of een overstroming. Een kleine 9 procent van de meldingen ging om blikseminslag en bijna 7 procent betrof hagelschade.

In Noord-Brabant waren er meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast. Die kwamen uit met name plaatsen op de lijn Etten-Leur, Breda-Tilburg. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, locatie Tweesteden, liepen de kelder en de begane grond onder.

In Zuid-Holland hadden vooral inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht problemen. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en ’s-Gravendeel ging het op een aantal plekken mis.