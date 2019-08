Ruim 60 historische vliegtuigen landen in Ede

Historische vliegtuigen ronken vanaf woensdagmiddag boven de heide bij Ede. Ze landen op een nagebouwd vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog in buurtschap De Kade. Daar wordt tot en met zaterdag de manifestatie Wings of Freedom wordt gehouden. Aan de vliegshow doen meer dan zestig toestellen mee, waaronder exemplaren die bijna nooit meer vliegen zoals de Westland Lysander en de B17 Flying Fortress, aldus de organisatie.

Wings of Freedom is de Gelderse aftrap van de 75-jarige herdenking van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden en de Slag om Arnhem. In september 1944 landden duizenden parachutisten en vliegtuigen op de heide bij Ede om van daaruit de Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Die actie mislukte. De operatie Market Garden kwam tot stilstand en het zou nog tot mei 1945 duren voor heel Nederland was bevrijd.

De historische toestellen arriveren woensdag, donderdag en vrijdag. Rondom het vliegveld verblijven Britten, Canadezen, Amerikanen en Duitsers in kampementen uit 1944. Bezoekers kunnen meemaken hoe het er op zo’n vliegveld in de oorlog aan toeging. Zaterdag is er de hele dag een luchtshow met rond het middaguur een herdenkingsplechtigheid in de lucht. De organisatie raadt aan om oordopjes mee te nemen.