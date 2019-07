Ruim 60.000 namen Namenmonument geadopteerd

Particulieren, bedrijven en gemeenten hebben al tussen de 60.000 en 70.000 namen geadopteerd van het Holocaust Namenmonument, dat moet verrijzen aan de Weesperstraat in Amsterdam. „Vooral na de uitspraak van de rechter dat het monument mag worden gebouwd, was er een hausse aan aanmeldingen. Honderden per dag”, zegt voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité.

De bestuursrechter in Amsterdam bepaalde op 9 juli dat het monument op de beoogde plek mag worden gebouwd, ondanks bezwaren van omwonenden. Die denken nog na over een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.

Het nationale monument zal worden gevormd door vier Hebreeuwse letters die samen ‘in herinnering aan’ betekenen. Het gaat bestaan uit 102.000 stenen die staan voor evenzoveel Holocaustslachtoffers. Elke steen krijgt een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden. „Geadopteerd of niet, elke naam is voor ons belangrijk en zal worden vermeld”, aldus Grishaver.

Het adopteren van een naam kost 50 euro. De opbrengst gaat naar de financiering van het monument.