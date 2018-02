Het Centrum Veilig Wonen heeft na de aardbeving bij het Groningse Zeerijp al 5654 meldingen van schade gekregen.

Op 15 januari stond de teller op iets meer dan 2900, een paar dagen daarvoor op 2000.

De aardbeving bij Zeerijp was op 8 januari. Het was de zwaarste in het gebied in vijf jaar.