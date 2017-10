Ruim 50 auto’s bekrast in één Schiedamse laan

Een of meer autokrassers zijn dit weekend flink tekeer gegaan in Schiedam. De politie telde zondag 52 auto’s die, in veel gevallen van voor tot achter, bekrast waren. Opvallend detail is dat alle wagens geparkeerd stonden in dezelfde laan, de Tuinlaan. Van bewoners en visite tot een oppas: vrijwel iedereen met een auto werd slachtoffer.

De politie denkt dat de dader of daders met een sleutel of ander scherp voorwerp langs auto’s liepen. Met tientallen bewoners is al gesproken, maar dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. De politie hoopt dat misschien beelden van beveiligingscamera’s leiden naar de dader of daders. De gedupeerden zitten volgens de politie opgescheept met torenhoge reparatiekosten.