Ruim 5 miljoen illegale sigaretten en 30.000 kilo tabak in loods

De douane en de FIOD zijn vorige week gestuit op een partij van ruim 5 miljoen illegale sigaretten en ruim 30.000 kilo tabak tijdens een controle in een loods in Breukelen. Alleen de waarde van accijnzen en omzetbelasting van deze partij sigaretten en tabak is al 6,3 miljoen euro, meldde het OM woensdag.

Er zijn twee verdachten bij de loods opgepakt. Ze zijn woensdag weer vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachte in het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD onder leiding van het functioneel parket van het OM.

De tabak zat verpakt in kartonnen dozen, opgestapeld op pallets. De opschriften op de dozen waren verwijderd. Naast de loods vond de douane nog een grote partij gebruikte pallets en dozen.