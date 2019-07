Ruim 41 miljoen voor jonge wetenschappers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in totaal 41,5 miljoen euro toegekend aan 166 jonge veelbelovende wetenschappers. Met deze zogenoemde Veni-beurzen kunnen ze drie jaar lang hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

In totaal dienden 1151 onderzoekers een voorstel in: 553 vrouwen en 598 mannen. Van hen kregen 93 vrouwen en 73 mannen een beurs. Het maximale bedrag per onderzoeker is 250.000 euro.

De aanvragen die werden gehonoreerd betreffen onder meer onderzoek naar een spraakprothese die hersenactiviteit direct vertaalt naar verstaanbare spraak en de manier waarop bliksem zich in de atmosfeer ontwikkelt.

De Veni-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend.