Ruim 41.000 Vierdaagselopers over de streep

De 103e Vierdaagse is uitgelopen door 41.235 wandelaars. De vierde en laatste dag is 345 lopers nog te veel geworden, aldus de organisatie.

Onder de uitvallers is een aantal wandelaars dat te laat aan de eindstreep in Nijmegen kwam. Er waren dit jaar meer lopers dan andere jaren die onderweg niet goed op de eindtijd hadden gelet. Om 18.00 uur gaan de finishbureaus onherroepelijk dicht. „De Vierdaagse is een sportieve prestatie en daarvoor gelden spelregels. Wie om één minuut over zes binnenkomt, is net zo goed te laat als iemand die pas om half negen ’s avonds weer in Nijmegen is”, zei marsleider Henny Sackers.

Sackers was vrijdag „blij en opgelucht”, omdat de Vierdaagse „incidentloos” is verlopen. „Het was een van de beste edities ooit”, aldus de marsleider. Ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is trots, zei hij. „We kunnen qua incidenten beter elke dag Vierdaagse met bijbehorende feesten hebben dan één keer een jaarwisseling”, meent hij.

De Vierdaagsefeesten beleven vrijdag de laatste avond. Vorig jaar was er een bezoekersrecord van ruim 1,6 miljoen mensen. De organisatie sluit niet uit dat dit record wordt verbroken, want het is al dagen heel erg druk bij de ruim veertig podia in het centrum van Nijmegen.