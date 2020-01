Tussen een lading speksteen aan boord van een schip in Rotterdam is onlangs 439 kilo heroïne gevonden. De politie meldt vrijdag dat de drugs afgelopen oudjaarsdag werden aangetroffen in een container. Het schip kwam uit de haven van Karachi in Pakistan.

De heroïne is in beslag genomen en vernietigd. Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek kost heroïne tussen de 20 tot 40 euro per gram. Dat maakt dat deze vangst een waarde had van maximaal ruim 17,5 miljoen euro.