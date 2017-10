Ruim 400.000 referendumaanvragen naar Kiesraad

De initiatiefnemers van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten leveren maandagmorgen de laatste steunbetuigingen voor de stembusgang in. In totaal hebben 407.582 mensen hun handtekening gezet, aldus de vijf Amsterdamse studenten die het referendum hebben voorgesteld.

Ze brengen de laatste dozen met formulieren naar het kantoor van de Kiesraad in Heerlen. Die gaat de aanvragen tellen en steekproefsgewijs controleren of ze geldig zijn. Om een raadgevend referendum te organiseren zijn 300.000 goedgekeurde aanvragen nodig. Op 1 november verwacht de Kiesraad bekend te maken of dat aantal is gehaald.

De aanvragers spreken van ‘de Sleepwet’, omdat de wet het mogelijk maakt om bij het volgen van verdachten ook de communicatie van onschuldige burgers af te tappen. Volgens de regering zijn er genoeg waarborgen ingebouwd om misbruik van die gegevens te voorkomen. Diverse instanties, waaronder de Raad van State en de Raad voor de Rechtspraak, hebben zich kritisch uitgelaten over de wet.

De kans is groot dat dit raadgevend referendum het laatste wordt. Zowel de partijen die de nieuwe regering vormen als enkele oppositiepartijen willen het referendum afschaffen.