Ruim 40 soorten bodemdieren bewonen eiland in Hofvijver

Op het eilandje in de Hofvijver bij het Haagse Binnenhof wonen meer dan veertig soorten bodemdieren. Alle hoofdgroepen van bodemdieren, behalve de mol, zijn gevonden door een team van biologen. Zij mochten in het kader van de landelijke Bodemdierendagen met een kano varen naar het eilandje tegenover het Torentje van minister-president Mark Rutte.

De biologen vonden op het eiland bijzondere soorten, zoals de roodstip (een miljoenpootje), de mierenpissebed, de bruine houtmier en een brakwaterspringer. Ook zijn onder meer regenwormen, kevers, zakspinnen en wel negen soorten pissebedden gevonden. „Er leeft veel meer dan verwacht”, zegt bodemkenner Gerard Korthals van het Centrum voor Bodemecologie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), initiatiefnemer van de Bodemdierendagen.

De grond van het eiland in de Hofvijver is net als ander groen in de stedelijke omgeving erg rijk aan voedingsstoffen. Daardoor groeien er veel brandnetels. Maar er zijn heel weinig slakken. Omdat het eilandje zelden of nooit betreden wordt, is het ondanks de verstoorde grond toch uitgegroeid tot een „kleine groene parel”, stellen de biologen.

De Bodemdierendagen duren nog tot en met zondag. Iedereen kan waarnemingen van bodemdieren doorgeven op www.bodemdierendagen.nl.