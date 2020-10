Ruim 3000 vergoedingen voor waardedaling huizen door aardbevingen

Ruim 3000 aanvragen voor compensatie van de waardedaling van huizen door aardbevingen in de Groningse gemeenten Appingedam en Loppersum zijn goedgekeurd. De aanvragers krijgen een vergoeding van gemiddeld 14.000 euro. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft die beslissing genomen en meldt dat het in totaal om 43 miljoen euro gaat.

Bij elkaar zijn er 4053 aanvragen behandeld, 3088 daarvan zijn goedgekeurd, de andere 965 aanvragers krijgen geen vergoeding. Het duurt maximaal twee weken voor het bedrag wordt uitgekeerd.

IMG heeft al ruim 21.000 aanvragen binnengekregen. De aanvragen die al zijn behandeld kwamen in de eerste twee weken binnen. IMG heeft zeven weken gedaan over het goedkeuren of afwijzen van de aanvraag.

Aanvragen werden afgewezen omdat het huis sowieso al gesloopt zou worden of omdat de indiener nog niet in het huis woonde toen de schade ontstond. Ongeveer honderd mensen hadden al een schadevergoeding gekregen. De aanvragen gaan niet over allemaal verschillende huizen. Per huis kunnen meerdere (voormalige) eigenaren aanspraak maken op een vergoeding.

In het oosten van Groningen zijn veel huizen beschadigd geraakt als gevolg van de aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.