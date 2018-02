Ruim 30.000 nee-registraties na aannemen donorwet

Ongeveer 30.000 mensen hebben dinsdag aangegeven geen organen te willen afstaan. Dit is een reactie op het aannemen van de nieuwe donorwet in de Eerste Kamer. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, waar het AD over schrijft.

Het besluit van de Eerste Kamer om voortaan automatisch donor te worden als er geen keuze wordt gemaakt, leverde een stortvloed aan registraties op. Een grote meerderheid koos er dinsdag voor om een nee-registratie in te vullen. Nog geen 10 procent van de registraties die dinsdag werden gedaan koos voor toestemming om orgaandonor te worden.

Van het totaal aantal mensen die zich afgelopen jaren registreerde, geeft een grote meerderheid toestemming om organen af te staan.