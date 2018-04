Ruim 2900 mensen krijgen koninklijk lintje

Ter gelegenheid van de verjaardag van koning Willem-Alexander is dit jaar aan 2912 mensen een koninklijke onderscheiding verleend. De meeste personen (2783) krijgen een lintje voor vrijwilligerswerk en 126 mensen voor hun verdiensten in een betaalde baan. Bij de lintjesregen zijn 1863 mannen en 1049 vrouwen gedecoreerd.

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Er zijn dit jaar 3287 voordrachten voor de lintjesregen 2018 gedaan. Over 375 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Voordat het zover is, hebben achtereenvolgens de burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en tenslotte de verantwoordelijk minister zich over het voorstel gebogen. Als de minister positief heeft geadviseerd over de voordracht, mag de koning tekenen.

In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn achttien personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 2894 personen. De Orde van de Nederlandse Leeuw bestaat al sinds 1815 en is daarmee de oudste civiele orde van het land. Er komen mensen voor in aanmerking met ‘bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving’.

De Orde van Oranje-Nassau is in 1892 ingesteld en telt sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Als je je voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebt gemaakt kom in je in aanmerking.

Het Caribisch deel van het koninkrijk viel een lichte lintjesregen ten deel. Op Curaçao is aan elf mensen een koninklijke onderscheiding toegekend, op Aruba aan acht en op Bonaire aan vier mensen.

In Zuid-Holland zijn de meeste lintjes uitgedeeld: 574 personen. In Noord-Brabant zijn 530 personen gedecoreerd en in Gelderland 351 personen.

De oudst gedecoreerde is de 105-jarige Andreas du Pon uit Vlaardingen, die bijna zijn hele leven lang actief was als vrijwilliger. Darter Michael van Gerwen is met zijn 29 jaar de jongste Nederlander met een lintje.