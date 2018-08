Ruim 263.000 bezoekers naar Studio Drift

De expositie van het succesvolle Nederlandse kunstenaarsduo Studio Drift in het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft meer dan 263.000 bezoekers getrokken. Het is daarmee een van de best bezochte tentoonstellingen van het museum sinds de heropening in 2012.

Studio Drift: Coded Nature, dat eind april opende, was de eerste solotentoonstelling van Lonneke Gordijn en Ralph Nauta, die samen het kunstenaarsduo vormen. De tentoonstelling bestond uit onder meer bewegende en interactieve werken over de relatie tussen mens, natuur en technologie. Deze onderwerpen staan centraal in hun werk.

Tot de hoogtepunten van de expositie hoorden de ‘droneshows’ getiteld Franchise Freedom eerder deze maand boven het IJ. Hierbij vlogen driehonderd lichtgevende drones als een vogelzwerm boven het water. Volgens het museum kwamen hier tienduizenden mensen op af.

Gordijn en Nauta maakten de installaties op maat voor het Stedelijk. Hun werk wordt in de hele wereld getoond en bevindt zich in veel internationale collecties.