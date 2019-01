De politie heeft in een loods in Swalmen (Limburg) 266.000 erectiepillen aangetroffen en in beslag genomen. De politie meldt op Facebook dat de loods na een anonieme tip was doorzocht.

Het bezitten van en handelen in zulke grote hoeveelheden erectiepillen is strafbaar. De politie heeft nog geen verdachten opgepakt.