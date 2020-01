Ruim 2500 jonge asielzoekers verdwenen

In tien jaar tijd zijn ruim 2500 kinderen uit asielzoekerscentra met onbekende bestemming vertrokken.

Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voogdij-instelling Nidos, die zijn opgevraagd door NRC.

Afgelopen zomer werd al bekend dat de afgelopen vijf jaar honderden kinderen uit de asielzoekerscentra verdwenen. De nieuwe cijfers laten gedetailleerd zien uit welke centra ze vertrekken en dat bijna 140 kinderen verdwenen tijdens hun verhuizing naar het volgende asielzoekerscentrum. Van de meeste vertrokken kinderen is hun huidige verblijfplaats onbekend.

Een deel van de kinderen reist waarschijnlijk door naar familie in Nederland of elders in Europa. Anderen vallen in handen van mensenhandelaren. Ruim 11.700 alleenstaande minderjarige vluchtelingen vroegen de afgelopen tien jaar asiel aan in Nederland. Zeker 2556 kinderen vertrokken voortijdig. Het aantal kan hoger liggen, omdat er geen cijfers zijn over de periode 2011 tot 2014.