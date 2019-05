Ruim 25 miljoen nodig voor Gelders erfgoed

Voor de opslag en presentatie van kunst en Gelders archeologisch erfgoed is op korte termijn ruim 25 miljoen euro nodig. Museum Het Valkhof, museum KAM en het archeologisch depot, allen in Nijmegen, zijn dringend toe aan ingrijpende verbouwingen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland en Museum Het Valkhof. Alleen voor de verbouwing van rijksmonument museum KAM is al 3 miljoen euro gereserveerd. Over de rest van het benodigde geld moeten de Nijmeegse raad en de Gelderse Staten dit jaar een beslissing nemen.

Dat het nog vrij nieuwe Museum Het Valkhof toe is aan een grote opfrisbeurt was al langer bekend. Dinsdag is uit het onderzoek gebleken dat vernieuwing van het museum tussen de 13,5 en 14,4 miljoen euro gaat kosten. In de duurste variant duurt de verbouwing tot eind 2025.