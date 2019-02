Ruim 236.000 scholieren met een baantje

Ruim 236.000 scholieren van 15 tot 20 jaar hadden vorig jaar een baantje, telde het CBS. Volgens het bureau was dat bijna de helft van de scholieren. Er is een stijgende lijn: in 2013 had 42 procent er betaald werk bij.

Gemiddeld verdiende een scholier 1600 euro per jaar. Jongens verdienden iets meer dan meisjes. Havisten kregen over het algemeen het meest, ongeveer 1800 euro. Havisten hebben ook het vaakst een bijbaan (54 procent).

Meisjes hebben iets vaker werk dan jongens. Zowel jongens (38 procent) als meisjes (22 procent) hebben het vaakst een bijbaan als vakkenvuller.