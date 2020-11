Ruim 21 jaar cel voor doodsteken fietsenmaker Amsterdam

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 41-jarige Irfan E. veroordeeld tot 21,5 jaar cel. E. stak op 15 maart 2016 de 49-jarige fietsenmaker Temel Kobya dood in diens winkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam. Hij beroofde het slachtoffer van diens portemonnee met daarin 500 euro.

Een paar maanden daarvoor sloeg E. een kennis meermalen met een hamer op het hoofd, met ernstig letsel tot gevolg. Ook dat feit is in de strafzaak tegen de man meegenomen, evenals de diefstal van onder meer koperen brandkranen. E. was verslaafd. Hij heeft geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

De rechtbank legde E. in 2018 twintig jaar cel op, na een eis van 25 jaar. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie die eis herhaald. Het hof vond 22 jaar een passend straf, maar trok daar een half jaar af omdat de zaak lang heeft geduurd. E. moet in totaal ruim 83.000 euro schadevergoeding betalen, aan de nabestaanden van slachtoffer Kobya en aan de man die hij met de hamer heeft geslagen.