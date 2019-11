Ruim 21.000 bezoekers Forum Groningen

In de eerste 24 uur dat het nieuwe megacultuurhuis in het centrum van Groningen, Forum Groningen, was geopend zijn er ruim 21.000 bezoekers geweest. De bouw ervan duurde ruim acht jaar en kostte ruim 100 miljoen euro. Het cultuurcentrum werd vrijdag geopend. Om de stad te belonen voor het lange wachten, was het daarna meteen 24 uur achtereen open.

Directeur Dirk Nijdam meldde zaterdag dat er tot diep in de nacht en zaterdag overdag lange rijen stonden van mensen die soms urenlang stonden te wachten tot ze naar binnen mochten. „We hadden natuurlijk gehoopt dat er veel mensen zouden komen in het openingsweekend, maar dat het er zovelen zouden zijn, hadden we nooit gedacht. We zijn werkelijk overrompeld door het bezoek en de enorme hoeveelheid positieve reacties.”

Dat de bouw acht jaar duurde komt mede door aardbevingsperikelen. „Het meest scheve maar tegelijkertijd ook het meest veilige en aardbevingsbestendige gebouw van de stad”, omschreef Nijdam het markante gebouw achter de Grote Markt al eerder.

Het grotendeels vrij toegankelijke Forum biedt onder andere onderdak aan twee expositiezalen, museum Storyworld, de VVV, tientallen werk- en studieplekken en een bibliotheek. Op de tiende verdieping, en op een hoogte van 45 meter, bevindt zich het hoogste openbare dakterras van de stad.