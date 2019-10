Ruim 200 tips in zaak bioscoopdoden

De politie in Groningen heeft de afgelopen dagen meer dan tweehonderd tips binnengekregen na de vondst van de twee doden in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Dat gebeurde onder meer na verspreiding van camerabeelden en de naam en toenaam van de 33-jarige verdachte Ergün S.

In een bericht op Twitter worden die tipgevers bedankt door de politie. „Jullie hadden concrete informatie voor ons en ook waren er melders die meedachten in het onderzoek.”

De verdachte in de zaak van het echtpaar uit Slochteren dat zaterdag in de bioscoop om het leven werd gebracht, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij werd zondag bij zijn aanhouding in zijn benen geschoten. De man werd aangehouden en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Het tijdstip van zijn voorgeleiding is nog niet bekend.