Ruim 200 strafbare bedreigingen tegen politici

Het OM heeft vorig jaar 206 bedreigingen van politici als strafbaar bestempeld en nader onderzocht. In totaal ontving het Team Bedreigde Politici 393 meldingen, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Het gaat vooral om bedreigingen via social media, waarbij het een zaak van lange adem is om de eigenaar achter een account op te sporen. In 105 zaken heeft het onderzoek geen verdachte opgeleverd en 49 zaken zijn nog in behandeling.

Een groot aantal zaken is aan de rechter voorgelegd, in vijf zaken heeft het OM zelf een strafvoorstel aan verdachten gedaan. Er zijn met name taakstraffen tot 80 uur opgelegd. Er zijn dertien zaken geseponeerd en tien zaken via Bureau Halt afgehandeld. Daarnaast kregen twaalf minderjarige verdachten een bezoek van de wijkagent voor een berispend gesprek.

Het aantal meldingen en strafbare bedreigingen van politici lag in 2018 een stuk hoger, omdat toen één politicus een groot aantal meldingen deed. Het OM zegt niet om wie dat gaat.

In Den Haag zijn bedreigingen aan het adres van politici ook dit jaar een heet hangijzer, nu er geregeld wordt gedemonstreerd op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib schreef onlangs een brandbrief aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag over Kamerleden die zich door de aanwezigheid van de demonstranten steeds onveiliger voelen. Komende maand staat een man uit Heerlen voor de rechter voor het bedreigen van Kamerlid Pieter Omtzigt.