Ruim 200 mensen in Leeuwarden protesteren tegen coronamaatregelen

Ruim tweehonderd mensen hebben zondagmiddag in Leeuwarden geprotesteerd tegen de coronamaatregelen van de overheid. De demonstratie was aangemeld bij de gemeente en is ordelijk verlopen, zei een woordvoerster van de gemeente.

De betogers verzamelden zich op een plein voor de Oldehove, waar verscheidene mensen het woord voerden. De demonstranten zijn voor vrijheid en willen „leven zonder angst”. Ze zijn tegen de maatregel om 1,5 meter afstand te houden. Demonstranten hadden spandoeken waarop onder meer stond ‘Voor vrijheid, tegen de noodwet’, het wetsvoorstel waarin het kabinet de coronamaatregelen wil vastleggen.

Volgens de gemeentewoordvoerster hielden de betogers zich over het algemeen zondag wel aan deze regel en hielden ze voldoende afstand van elkaar.

Na de toespraken op het plein bij de Oldehove werd de bijeenkomst afgesloten met een „vrijheidsmars” door de binnenstad van de Friese hoofdstad. Hieraan deden zo’n honderd mensen mee, aldus de woordvoerster.