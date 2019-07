Ruim 200 historische schepen in Alkmaar

Ze waren al een paar dagen onderweg, maar donderdag zijn ze gearriveerd in Alkmaar: de ongeveer tweehonderd historische binnenvaartschepen die meedoen aan Victorie Sail Alkmaar. Ze blijven daar drie dagen liggen.

Dit jaar valt het evenement samen met het feit dat tweehonderd jaar geleden is begonnen met het graven van het Noordhollandsch Kanaal. De schepen zijn te bezichtigen, er zijn vaarexcursies en rondvaarten. Musea hebben speciale programma’s, overal is muziek en er zijn oude (vissers)ambachten te zien, zoals zalmrokers.

Het grootste schip dat meedoet is de Terra Nova, een luxe motorschip. De organisatie is in handen van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, die zich inzet voor het behoud van varend erfgoed. Dat zijn schepen die ouder zijn dan vijftig jaar of beeldbepalend waren op de Nederlandse wateren.

Maandag 29 juli vertrekt de vloot weer.