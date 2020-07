Ruim 200 demonstranten tegen coronamaatregelen in Amsterdam

Ruim tweehonderd demonstranten tegen de coronamaatregelen hebben zondagmiddag deelgenomen aan een protestmars in het centrum van Amsterdam.

De gemeente verbood een eerder aangekondigde optocht van de organisatie die op 28 juni vanaf de Dam zou starten. De route die de activisten zondagmiddag volgden, begon en eindigde bij het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein.

De actievoerders zien het overheidsbeleid dat is gebaseerd op de 1,5 metermaatregel als ernstige beperking van vrijheidsrechten.

Onderweg ontvingen de demonstranten af een toe een bemoedigend applaus, zoals rond het Rembrandtplein. Rondom de protestmars was veel politie op de been, maar de demonstratie verliep zonder wanklank.

Opvallend was een tweet van de gemeente Amsterdam, verzonden op het moment dat de mars al zo goed als voorbij was. „Het is druk bij de Vrijheidsmars. Kom daarom niet meer naar de demonstratie zodat de aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden. De Vrijheidsmars verloopt goed. Houd 1,5 meter afstand voor jouw gezondheid en die van anderen.”