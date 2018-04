Ruim 200.000 bezoekers voor Kom in de Kas

Ongeveer 205.500 belangstellenden hebben zaterdag en zondag een kijkje genomen in de kas van een kweker tijdens ‘Kom in Kas’. Het aantal bezoekers lag iets boven de verwachting van de organisatie.

Ruim 150 kwekers hielden dit weekeinde open huis. Het thema was ‘Een kleurrijke toekomst’. De glastuinbouwers lieten onder meer zien hoe zij groenten, bloemen en potplanten kweken en hoe zij daarbij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe smaken, nieuwe kleuren en vormen. Ook was er veel aandacht voor techniek en innovatie. Zo werd uitleg gegeven over aardwarmte, die het mogelijk maakt om een kas zonder gebruik van aardgas te verwarmen.

Volgens de organisatie kwamen door het mooie weer veel mensen op de fiets.

Het was de 41e editie van Kom in de Kas, naar eigen zeggen het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw. Vorig jaar trok het evenement 236.000 bezoekers.