Ruim 20.000 euro voor kerstactie ouders

Voor de kerstactie voor kinderen die de dupe zijn van de problemen met de kinderopvangtoeslag is donderdagochtend al 22.000 euro binnengekomen. Dat meldt de SP.

Een groep ouders is met steun van de SP de actie begonnen. Het is de bedoeling om de kinderen op deze manier toch een fijne kerst te bezorgen. Veel ouders zijn in financiële problemen gekomen nadat ze zijn beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag.

„Het is heel fijn dat er al zoveel geld binnenkomt, want we kunnen op deze manier zoveel mogelijk kinderen helpen”, aldus een woordvoerder van de SP. Er zullen voor de kinderen onder meer pakketten worden samengesteld. Er kan tot 20 december geld worden gedoneerd. „We hebben daarna nog tijd om de pakketten samen te stellen en dingen te regelen. Maar het kan zijn dat we de actie iets langer laten doorlopen.”