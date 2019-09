Ruim 2 ton voor justitieveiling designer-items

De in beslag genomen exclusieve designer-items die door het Openbaar Ministerie zijn geveild, hebben ruim twee ton opgeleverd. Sinds eind augustus kon via veilingsite BVA Auctions worden geboden op tassen, schoenen en kleding van luxe merken als Chanel, Gucci of Louboutin. Het gaat om een proef van het OM in Noord-Holland, de spullen zijn door de politie en FIOD in beslag genomen.

De opbrengst vloeit naar de staatskas en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het schadeloosstellen van slachtoffers of om geld veilig te stellen dat een veroordeelde crimineel moet betalen.

Justitie veilt via BVA Auctions al jaren inbeslaggenomen boten, auto’s en motoren.