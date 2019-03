Ruim 16.000 deelnemers stille tocht Utrecht

Meer dan 16.000 mensen afkomstig uit het hele land hebben vrijdagavond in Utrecht meegelopen in de stille tocht voor de slachtoffers van de schietpartij van maandag. Ze wandelden van het Jaarbeursplein naar het 24 Oktoberplein. Velen legden bloemen neer bij de herdenkingsplek waar verdachte Gökmen T. om zich heen schoot in een tram, met drie doden en enkele gewonden als gevolg.

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, premier Mark Rutte en Justitieminister Ferd Grapperhaus liepen mee in de tocht, net als de burgemeesters Femke Halsema van Amsterdam en Pauline Krikke van Den Haag. „Heel indrukwekkend en emotioneel”, noemde Rutte de stille tocht na afloop.