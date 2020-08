Ruim 13 jaar cel geëist voor drugssmokkel in Rotterdamse haven

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van dertien jaar en drie maanden geëist tegen een 69-jarige man uit Schiedam. Hij wordt verdacht van grootschalige drugssmokkel in de Rotterdamse haven. Het OM verdenkt Henk E. ook van het omkopen van een douanier. Eerder al veroordeelde de rechtbank E. tot veertien jaar en daartegen ging de man in hoger beroep.

Ook het OM acht in hoger beroep bewezen dat de Schiedammer de organisator was van enkele grote drugstransporten naar Rotterdam in 2014 en 2015. Daarbij zorgde een corrupte douanier ervoor dat de containers met drugs zonder controle Nederland binnen konden komen.

Het bewijs in deze zaak is grotendeels gebaseerd op afgeluisterde gesprekken in het huis van de zoon van de verdachte, maar ook op observaties van ontmoetingen tussen de verdachte en de douanier. Die laatste is eerder dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. De zoon van de verdachte moet zich binnenkort verantwoorden voor het Haagse gerechtshof. De rechtbank legde hem eerder zes jaar cel op. Hij ging in hoger beroep, net als het OM.

Een andere zoon staat binnenkort in hoger beroep voor de rechter wegens een (mislukte) moordaanslag waarvoor hij veertien jaar kreeg opgelegd en daartegen in beroep ging. Die aanslag was in een natuurgebied bij Spijkenisse. Die moordpoging heeft in de ogen van het OM raakvlakken met deze zaak.