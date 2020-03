De douane heeft in de Rotterdamse haven de afgelopen dagen meerdere containers met cocaïne onderschept. In totaal is ruim 1200 kilo in beslag genomen en vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie zondag.

Alle containers kwamen uit Brazilië. In één ervan lagen de drugs tussen de mango’s. De twee andere containers waren geladen met limoensap.